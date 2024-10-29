На посуде в доме отравившейся семьи из Красноярского края нашли инсектицид

Четверо детей, вероятнее всего, погибли именно из-за отравы для насекомых, полагает следствие.Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовало результаты экспертизы материалов из дома многодетной семьи, отравившейся в конце сентября.