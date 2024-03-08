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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис о дебюте Тарасенко за «Флориду»: «Мне понравились вещи, которые он делал. Он заблокировал несколько бросков, быстро освоился в новых схемах»

Форвард остался без очков в игре против «Филадельфии» (1:2).  «Мне понравились те небольшие вещи, которые он делал, не связанные с мастерством.

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