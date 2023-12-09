К 650-летию Кирова отреставрируют семь объектов культурного наследия

В Кировской области намечено отреставрировать семь объектов культурного наследия к началу празднования 650-летия Кирова в 2024 году, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
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