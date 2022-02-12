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Решение об участии Валиевой в турнире в одиночном женском катании должен вынести до 15 февраля спортивный арбитраж

Решение об участии Валиевой в турнире в одиночном женском катании должен вынести до 15 февраля спортивный арбитраж

Решение по делу фигуристки Валиевой в ближайшие дни должен вынести спортивный арбитраж.Соревнования в личном турнире стартуют 15 февраля.

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