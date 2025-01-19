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Правила диктует Россия, а не США: Хазин о сигнале, на который мало кто обратил внимание

Правила диктует Россия, а не США: Хазин о сигнале, на который мало кто обратил внимание

Известный экономист Михаил Хазин рассказал о сигнале от Москвы, на который мало кто обратил внимание.

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