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Царьград

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Юрий Слюсарь: В Ростове пострадали 5 человек при атаке дронов

Юрий Слюсарь: В Ростове пострадали 5 человек при атаке дронов

В Ростове-на-Дону и Красносулинском районе после воздушной атаки ВСУ пострадали пять человек. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки повреждены жилые и административные здания.

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