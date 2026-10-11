Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что его не волнует безголевая серия Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что его не беспокоит безголевая серия Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Две трети россиян...
- ЕД Две трети россиян...
- Кошта: в Европе у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым