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Газета.ру

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Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что его не волнует безголевая серия Овечкина

Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что его не волнует безголевая серия Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что его не беспокоит безголевая серия Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

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