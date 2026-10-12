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Спорт Уик-Энд

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Ловчев - о Глушенкове: Давайте в пионеры его примем, повяжем галстук и скажем, как себя вести…

Ловчев - о Глушенкове: Давайте в пионеры его примем, повяжем галстук и скажем, как себя вести…

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

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