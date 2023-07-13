Военное обозрение

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Наступление на историю: Минкульт Украины заявил, что «пришла пора избавиться от советского клейма» на щите статуи Родина-мать в Киеве

Наступление на историю: Минкульт Украины заявил, что «пришла пора избавиться от советского клейма» на щите статуи Родина-мать в Киеве

Украинские власти, не имея возможностей заявить об успехах контрнаступления на фронте, решили активно «контрнаступать» там, где у них получается гораздо бойчее и действеннее – на фронте отмены истории, религии и культуры.

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