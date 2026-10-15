Один лист, четыре распоряжения, подписанные Сталиным 15 октября 1941-го, — и Москва, которая на следующее утро проснулась без метро, с танками на улицах и слухами вместо сводок с фронта.
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