Питьевую воду отключили из-за порыва в Актау

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды временное отключение питьевой воды в следующих микрорайонах: 9,10,11,12,13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39,40,41, 44, 73 дома, 17 микрорайон 1, 20,21 дома.