Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давно пора!Да,просто поругайтесь,это просто слова.Потом помиритесь.Так в жизни бывает,мы устаем друг от друга,но бить...За избиение жен и...
  • Eduard
    Свой член сдержать не могут кобели и эмоции.Морали учат обычно самые аморальные твари как этот мужлан!Подозреваемого в ...

Питьевую воду отключили из-за порыва в Актау

Питьевую воду отключили из-за порыва в Актау

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды временное отключение питьевой воды в следующих микрорайонах: 9,10,11,12,13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39,40,41, 44, 73 дома,  17 микрорайон 1, 20,21 дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх