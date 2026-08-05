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С сентября пенсии начнут приходить в другое время. Пенсионерам объяснили, как все будет

С сентября пенсии начнут приходить в другое время. Пенсионерам объяснили, как все будет

С сентября часть российских пенсионеров может получить выплаты в другие даты. Изменения связаны не с новым порядком начисления пенсий, а с особенностями календаря первого осеннего месяца, сообщает PRIMPRESS.

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