С сентября пенсии начнут приходить в другое время. Пенсионерам объяснили, как все будет

С сентября часть российских пенсионеров может получить выплаты в другие даты. Изменения связаны не с новым порядком начисления пенсий, а с особенностями календаря первого осеннего месяца, сообщает PRIMPRESS.
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