Актриса объяснила, что связывало ее с футболистом на шоу. Анна Хилькевич из личного архива Анны ХилькевичСлухи о романе между Анной Хилькевич и Павлом Мамаевым, появившиеся после их участия в проекте «Выжить в Дубае», оказались беспочвенными.