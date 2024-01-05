У РУССКИХ КОНЧИЛОСЬ ТЕРПЕНИЕ: МИГРАНТА ЗАСУНУЛИ В МУСОРКУ, СОЛДАТЫ СВО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ Новогодняя ночь выдалась урожайной на криминальные сводки с пометкой "мигранты".
Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вот такое послание записал в ответ на ситуацию боец СВО Александр Воложанин. Кстати, он доброволец. А где наш Колокольцев,он что,спит? И Путин его не будит?Вот с кого надо учинить спрос! Беспредел мигрантов, честно, нас очень сильно достал. И когда ребята говорят: "Русские, вперёд", то они начинают говорить, ой, что там они такое говорят. А когда мигранты беспределят, то как бы всё нормально. Надо этот вопрос решать. И надо его решать на высшем уровне. Если этот вопрос не будет решаться, то у нас начнётся реально внутри России... Гражданская война уже с мигрантами. Так как они беспределят конкретно. Поэтому прошу власти: наводите порядок в области этой, беспредела мигрантов.
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17 час.
Евгений МакЛауд
И снимутся бойцы с фронта и с оружием в руках пойдут на москву вставлять путинским чиновникам стволы в натруженые анусы с проворотом. Видать у манагера не только с экономическим образованием херово, он ещё и с историей не дружит.
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16 час.
Александр Рожков
Это Путин не знает. А то он бы уж им так задал...!
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16 час.
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