Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Орда хочет чтобы мы опять дань ей платили? ))) А может депортировать этих оккупантов на родину, в Монголию?"Россия должна вы...
  • Jubar
    "Россия должна вы...
  • Александр Рожков
    Конечно же, россиянам нужно было наделать неисчислимое число ошибок и долбоебства, чтобы потом, неимоверными усилиями...БЫСТРАЯ ПОБЕДА БЫ...

Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

У РУССКИХ КОНЧИЛОСЬ ТЕРПЕНИЕ: МИГРАНТА ЗАСУНУЛИ В МУСОРКУ, СОЛДАТЫ СВО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ Новогодняя ночь выдалась урожайной на криминальные сводки с пометкой "мигранты".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Вот такое послание записал в ответ на ситуацию боец СВО Александр Воложанин. Кстати, он доброволец. А где наш Колокольцев,он что,спит? И Путин его не будит?Вот с кого надо учинить спрос! Беспредел мигрантов, честно, нас очень сильно достал. И когда ребята говорят: &quot;Русские, вперёд&quot;, то они начинают говорить, ой, что там они такое говорят. А когда мигранты беспределят, то как бы всё нормально. Надо этот вопрос решать. И надо его решать на высшем уровне. Если этот вопрос не будет решаться, то у нас начнётся реально внутри России... Гражданская война уже с мигрантами. Так как они беспределят конкретно. Поэтому прошу власти: наводите порядок в области этой, беспредела мигрантов.
Ответить
17 час.
Евгений МакЛауд
И снимутся бойцы с фронта и с оружием в руках пойдут на москву вставлять путинским чиновникам стволы в натруженые анусы с проворотом. Видать у манагера не только с экономическим образованием херово, он ещё и с историей не дружит.
Ответить
16 час.
Александр Рожков
Это Путин не знает. А то он бы уж им так задал...!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх