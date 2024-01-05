Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

ЕА

Евгений Алексеенко

Вот такое послание записал в ответ на ситуацию боец СВО Александр Воложанин. Кстати, он доброволец. А где наш Колокольцев,он что,спит? И Путин его не будит?Вот с кого надо учинить спрос! Беспредел мигрантов, честно, нас очень сильно достал. И когда ребята говорят: "Русские, вперёд", то они начинают говорить, ой, что там они такое говорят. А когда мигранты беспределят, то как бы всё нормально. Надо этот вопрос решать. И надо его решать на высшем уровне. Если этот вопрос не будет решаться, то у нас начнётся реально внутри России... Гражданская война уже с мигрантами. Так как они беспределят конкретно. Поэтому прошу власти: наводите порядок в области этой, беспредела мигрантов.