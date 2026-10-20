Norway’s oil and gas production declined sharply in September, with natural gas output falling 12.6% from August, according to preliminary figures released Tuesday by the Norwegian Offshore Directorate (NOD).
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