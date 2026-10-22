В ночь на 21 октября сотрудники МАСС помогли бригаде скорой спустить с шестого этажа женщину весом 240 кг, у которой сатурация упала до 85%.
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