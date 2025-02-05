Происхождение жизни: Земля — лишь один из вариантов? Где еще могла зародиться жизнь во Вселенной?

Человечество испокон веков задается вопросом, терзающим умы философов, ученых и обывателей: одиноки ли мы во Вселенной? В эпоху небывалого технологического прогресса, когда космические аппараты бороздят просторы космоса, открывая все новые и новые горизонты, этот вопрос приобретает особую остроту.