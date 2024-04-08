Трактор – Локомотив: прогноз на четвертый матч 8 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 4,5 Счет в серии 0 – 3 (2 : 5, 2 : 3 ОТ, 1 : 2) Угадывайте счет матчей и получайте бонусы Преимущество «Локомотива» в этой серии предполагалось изначально, но чтобы вот так 3 – 0 после трех матчей… «Трактор» сам совсем недавно убрал московское «Динамо» в четырех поединках и сейчас может оказаться на месте москвичей.