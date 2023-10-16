Израиль обещает не стрелять: в секторе Газа введён особый режим

В южных районах сектора Газа на пять часов, начиная с 9 утра, введён режим прекращения огня.Телеканал Al Arabiya сообщил, что с 9 часов утра в южных районах сектора Газа вводится особый режим - режим прекращения огня.
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