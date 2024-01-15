Реакция Райана Гослинга на победу песни Кена на Critics Choice Awards 2024 стала мемной

После премии Critics Choice Awards, которая прошла накануне в Калифорнии, в сети завирусилось видео с Райаном Гослингом: актёр был удивлён, услышав, что песня из фильма "Барби" I'm just Ken одержала победу.
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