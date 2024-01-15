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Реакция Райана Гослинга на победу песни Кена на Critics Choice Awards 2024 стала мемной

Реакция Райана Гослинга на победу песни Кена на Critics Choice Awards 2024 стала мемной

После премии Critics Choice Awards, которая прошла накануне в Калифорнии, в сети завирусилось видео с Райаном Гослингом: актёр был удивлён, услышав, что песня из фильма "Барби" I'm just Ken одержала победу.

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