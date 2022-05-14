Пекин сдает в утиль миллионы американских шпионов

Если вы думаете, что новояз это чисто российская беда, то, естественно, ошибаетесь. Например, в консервативном в лингвистическом отношении в Китае, придумали новые иероглифы, обозначающие американский персональный компьютер: "американский шпион".
Если вы думаете, что новояз это чисто российская беда, то, естественно, ошибаетесь. Например, в консервативном в лингвистическом отношении в Китае, придумали новые иероглифы, обозначающие американский персональный компьютер: "американский шпион".
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