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Пекин сдает в утиль миллионы американских шпионов

Пекин сдает в утиль миллионы американских шпионов

Если вы думаете, что новояз это чисто российская беда, то, естественно, ошибаетесь. Например, в консервативном в лингвистическом отношении в  Китае, придумали новые иероглифы, обозначающие американский персональный компьютер: "американский шпион".

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