Хрупкий момент: ситуация на Украине близка к переломной

Ракетные удары России по энергетической системе Украины, инфраструктурные атаки второго по величине города и наступление на фронте вызывают опасения, что военные усилия Киева приближаются к критической точке уязвимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии