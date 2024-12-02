Добрая бабушка Саломе

Иван Иваныч

Президент не должен участвовать в подобных провокациях, это какой же беспринципной дурой нужно быть, чтобы толкать молодежь и несовершеннолетних людей на риск. Для неё цена жизни и здоровья школьников меньше цены её амбиций. Ну и дрянь же "президент" Грузии.