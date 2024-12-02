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Добрая бабушка Саломе

Добрая бабушка Саломе

Французскую старушку, как я погляжу, совсем унесло? Это все нервы, мои дорогие, и сложная жизненная ситуация.

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Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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6 час.
Иван Иваныч
Президент не должен участвовать в подобных провокациях, это какой же беспринципной дурой нужно быть, чтобы толкать молодежь и несовершеннолетних людей на риск. Для неё цена жизни и здоровья школьников меньше цены её амбиций. Ну и дрянь же &quot;президент&quot; Грузии.
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5 час.
Наталия Гарькун
От первого РАКА у неё сын и дочь...😳
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4 час.

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