Французскую старушку, как я погляжу, совсем унесло? Это все нервы, мои дорогие, и сложная жизненная ситуация.
Добрая бабушка Саломе
Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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6 час.
Иван Иваныч
Президент не должен участвовать в подобных провокациях, это какой же беспринципной дурой нужно быть, чтобы толкать молодежь и несовершеннолетних людей на риск. Для неё цена жизни и здоровья школьников меньше цены её амбиций. Ну и дрянь же "президент" Грузии.
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5 час.
Наталия Гарькун
От первого РАКА у неё сын и дочь...😳
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4 час.
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