Песков заявил, что «ядерное» совещание у Путина прошло впервые более чем за год

Президент России Владимир Путин до вчерашнего дня больше года не собирал постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС).
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