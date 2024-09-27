Москвичам спрогнозировали дождь в выходные

В выходные, 28–29 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода с дождями. Первый месяц осени в столице оказался значительно теплее, чем в 2023-м — средняя температура была выше на 2 градуса и более.
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