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Военное обозрение

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Проект многоцелевого скоростного безэкипажного судна Aircat Bengal MC

Проект многоцелевого скоростного безэкипажного судна Aircat Bengal MC

Американская компания Eureka Naval Craft представила проект безэкипажного судна Aircat Bengal MC. Эту платформу предлагается использовать для размещения различных нагрузок, включая дальнобойное ракетное вооружение.

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