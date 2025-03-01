Средства ПВО китайского флота: зенитные ракетные комплексы малой дальности

В течение длительного периода времени боевые корабли ВМС НОАК могли противодействовать авиации и противокорабельным ракетам противника только при помощи зенитной артиллерии, что во многом обесценивало потенциал китайского флота.
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