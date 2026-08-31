Исход выборов в Саксонии-Анхальт, где, согласно прогнозам, первое место может получить партия «Альтернатива для Германии» (АДГ, будет иметь последствия для всего мира.
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