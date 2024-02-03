Как на Руси в Тимофеев день 4 февраля определяли, каким будет год Ксения Кирпик В православном календаре 4 февраля отмечается память святого Тимофея, который в ранние годы стал свидетелем чудесного исцеления ослепшего апостола Павла.
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