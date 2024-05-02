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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Overwatch 2 планируют значительно усилить роль танков в ближайших о...

Разработчики Overwatch 2 планируют значительно усилить роль танков в ближайших о...

Разработчики Overwatch 2 планируют значительно усилить роль танков в ближайших обновленияхГейм-директор Overwatch 2, Аарон Келлер, поделился планами на ближайшие изменения для игры, в котором разработчики планируют усилить роль танков.

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