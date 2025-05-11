НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Рафинья: «Я не могу представить «Барселону» без себя. Дальше будет продление контракта»

Рафинья: «Я не могу представить «Барселону» без себя. Дальше будет продление контракта»

Об игре за каталонский клуб «Думать о достижении вершины футбола без «Барселоны» нелогично. Честно говоря, я в полной мере наслаждаюсь этим опытом, я даже в мечтах не ожидал такого».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх