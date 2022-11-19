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Майкл Мэлоун: «Нам нужна хорошая игра от Майкла Портера»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал неудачное выступление форварда Майкла Портера в пятничном матче против «Далласа» (99:127).

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