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Регион 29

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Практику Поморья по организации деятельности студотрядов в системе образования признали лучшей

Награждение состоялось сегодня в Москве на праздничном концерте «Всегда 20!». Награду северяне получили от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны ГоликовойНаграждение состоялось сегодня в Москве на праздничном концерте «Всегда 20!».

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