Практику Поморья по организации деятельности студотрядов в системе образования признали лучшей

Награждение состоялось сегодня в Москве на праздничном концерте «Всегда 20!». Награду северяне получили от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны ГоликовойНаграждение состоялось сегодня в Москве на праздничном концерте «Всегда 20!».