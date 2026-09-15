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Рязанские новости

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Автобус снес указатель на улице Циолковского в Рязани

Автобус снес указатель на улице Циолковского в Рязани

Автобус снес дорожный указатель, предположительно, из-за отказа тормозов.Жесткая авария с участием общественного транспорта произошла вечером 15 сентября в рязани на улице Циолковского.

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