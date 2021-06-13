UFC 263: Адесанья победил Веттори, Эдвардс – Диаза и другие бои в Глендейле

В Глендейле состоялся турнир UFC 263. В главном событии чемпион промоушена в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (2й-1) победил Марвина Веттори (17-5-1) единогласным решением судей – 50-45 (все трое).
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