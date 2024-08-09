Защитник «Авангарда» Гуляев: «Если я поеду в Америку, то только в НХЛ. Ничего не имею против АХЛ»

Россиянин выбран «Колорадо» под общим 31-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2023. Прошедший сезон стал первым полноценным для 19-летнего Гуляева, в котором он провел 64 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (4+8) очков при среднем игровом времени 15:44.