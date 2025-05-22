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Царьград

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Ровно два года прошло. И всё вскрылось: Никита Михалков был прав, говоря об ударе в спину России

Ровно два года прошло. И всё вскрылось: Никита Михалков был прав, говоря об ударе в спину России

Ровно два года прошло - и всё в итоге вскрылось: Никита Михалков снова оказался прав, говоря об ударе в спину России, который готовит Запад.

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