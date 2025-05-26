Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новости СВО: за неделю Киев потерял 4,4 тысячи военных на рубежах ЛНР

Всего за неделю Вооруженные силы Украины потеряли на рубежах ЛНР более 4,4 тысячи своих военных. «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили около 4 430 — на 210 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом — украинских боевиков и наемников.

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