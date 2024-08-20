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Экипажи Су-34 уничтожили отряды ВСУ в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи Су-34 уничтожили отряды ВСУ в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

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