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Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана, в очереди более 300 судов

Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана, в очереди более 300 судов

Судоходство в Босфорском проливе приостановлено в обе стороны из-за густого тумана в Стамбуле. В очереди находится 301 судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

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