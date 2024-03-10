Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана, в очереди более 300 судов

Судоходство в Босфорском проливе приостановлено в обе стороны из-за густого тумана в Стамбуле. В очереди находится 301 судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
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