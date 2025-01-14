«Ведьма, не иначе»: фанаты обсуждают фигуру Ходченковой в бикини

Актриса показала, как выглядит накануне своего 42-летия. Светлана Ходченкова Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressАктриса Светлана Ходченкова, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича«, показала, что преодолела новогодние праздники без потерь для внешнего вида.