1. На прошлой неделе финское коллекторское агентство Suomen Asiakastieto зарегистрировало рекордное количество компаний-банкротов в североевропейской стране.
Шпротлянд возмущается, коварный Писториус, макаки как пример
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
про макак 👍 класс!
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12 час.
фарид сабиров
ЯпоноМать куда лезет , бритыеуанцы эти то ладно веками против РОССИИ , сказал же пистолетиРиус хохлы им не друзья ???
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12 час.
Бендер Задунайский
Писториус так и сказал Зелебобе : - Не брат ты мне , гнида жовто-блокитная !..
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11 час.
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