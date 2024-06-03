Специальную технику для выполнения боевых задач доставили нижегородским военнослужащим в зону СВО

Из Нижегородской области на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. По поручению губернатора и правительства Нижегородской области координационный центр на базе Дома народного единства сформировал груз по заявкам от воинских частей, в которых служат жители региона.
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