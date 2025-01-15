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Царьград

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Захарова о речи Байдена: США продолжают вредить другим странам

Захарова о речи Байдена: США продолжают вредить другим странам

В своей речной официального представителя МИД России Мария Захарова выразила недоумение касательно гордости Джо Байдена за политику США, отметив, что президент озвучил, как их действия вредят другим странам, подчеркивая разницу во внешнеполитических подходах.

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