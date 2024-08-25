Skoda готовит совершенно новый крупный кроссовер: известны подробности

Чешский автопроизводитель Skoda представил совершенно новый компактный внедорожник – Kylaq. Название, происходящее от санскритского слова, означающего «кристалл», отражает не только безупречные качества автомобиля, но и его вдохновение.
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