Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    «Кто вышел, тот труп»: как Россия могла завершить спецоперацию за один месяц Политолог Ищенко заявил, что был шанс з...Вы тупые вообще, ...
  • Юрий Ильинов
    Кто кого? Эксперт оценил возможности взаимного уничтожения России и Запада Военный эксперт Сивков оценил возможности...Вы тупые вообще, ...
  • Юрий Ильинов
    Там есть американские базы. По ним уже бьют. Не помешает их оттуда совсем убрать. Можно помочь Ираку выгнать амеров. ...Кто из врагов Зап...

А если мы все-таки «жахнем»?

А если мы все-таки «жахнем»?

А если мы все-таки «жахнем»? О том, каким будет последний день этого мира, написано уже много. Понятно, что если все страны, обладающие ядерным оружием, решат его применить, то мира как бы не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Не самим бить. Дать оружие врагам наших врагов.
Ответить
11 час.
АА
Алекс Архипов
Надоели неисполняемыми угрозами.
Ответить
10 час.
Юрий Ильинов
Угрожают только журналисты. Белоусов, Путин кому-нибудь угрожают?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх