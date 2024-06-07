А если мы все-таки «жахнем»? О том, каким будет последний день этого мира, написано уже много. Понятно, что если все страны, обладающие ядерным оружием, решат его применить, то мира как бы не будет.
А если мы все-таки «жахнем»?
Комментарии
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Юрий Ильинов
Не самим бить. Дать оружие врагам наших врагов.
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Надоели неисполняемыми угрозами.
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10 час.
Юрий Ильинов
Угрожают только журналисты. Белоусов, Путин кому-нибудь угрожают?
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10 час.
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