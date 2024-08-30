Экс-спикер из ВСУ Игнат призвал завести дело на Безуглую за ее слова о F-16

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал возбудить дело в отношении народного депутата Украины Марьяны Безуглой за ее слова о сбитии истребителя F-16 из зенитного ракетного комплекса Patriot, находящихся на вооружении страны.