Экс-спикер из ВСУ Игнат призвал завести дело на Безуглую за ее слова о F-16

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал возбудить дело в отношении народного депутата Украины Марьяны Безуглой за ее слова о сбитии истребителя F-16 из зенитного ракетного комплекса Patriot, находящихся на вооружении страны.
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