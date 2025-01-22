Дональд Трамп отменил контроль за безопасностью ИИ в США

Мелкие предприятия считают, что это препятствовало инновациям Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника, Джо Байдена, о контроле над разработками в области искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии