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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев установил рекорд по победным голам в РПЛ за календарный год – 11, у Вагнера было 10 в 2008-м. Только у Кейна больше победных мячей в 2026-м, чем у форварда «Зенита»

Нападающий « Зенита » Александр Соболев установил рекорд РПЛ по победным голам за календарный год. Сегодня гол форварда принес «Зениту» победу в матче с « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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