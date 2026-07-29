Удар по самому центру: Селиванов назвал ошибку России, за которую мы платим дорогую цену

Противник теряет людей, технику и инициативу на линии фронта. Но почему тогда сегодня мы говорим не о триумфе, а об экзистенциальной угрозе? Потому что Киев и его кураторы перенесли войну туда, где нет окопов: в наши города, в наши дома, в сознание каждого из нас.