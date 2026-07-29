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Царьград

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Удар по самому центру: Селиванов назвал ошибку России, за которую мы платим дорогую цену

Удар по самому центру: Селиванов назвал ошибку России, за которую мы платим дорогую цену

Противник теряет людей, технику и инициативу на линии фронта. Но почему тогда сегодня мы говорим не о триумфе, а об экзистенциальной угрозе? Потому что Киев и его кураторы перенесли войну туда, где нет окопов: в наши города, в наши дома, в сознание каждого из нас.

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